Политика
Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосованияПарламентская газета вчера в 15:21
Глава думского комитета получил 105 голосов за и 154 против. Теперь, по словам главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, российской делегации нужно предложить другого кандидата. Ранее в среду Слуцкий не набрал достаточного количества голосов в первом туре голосования, чтобы стать вице-спикером ПАСЕ.
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ПАСЕ не избрала замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-спикером Ассамблеи
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