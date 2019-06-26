Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосованияПарламентская газета вчера в 15:21

Глава думского комитета получил 105 голосов за и 154 против. Теперь, по словам главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, российской делегации нужно предложить другого кандидата. Ранее в среду Слуцкий не набрал достаточного количества голосов в первом туре голосования, чтобы стать вице-спикером ПАСЕ.

Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосования

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