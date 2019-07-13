Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего ВостокаРБК 15:28

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».
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«Турция – первая ласточка»: анонсированы поставки С-400 в другие страны

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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