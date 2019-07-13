Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

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Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

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