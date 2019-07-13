Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего ВостокаРБК 15:28

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
с чего всё началось

Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
RT на русском15:29

Подробнее о событии

Слуцкий анонсировал новые поставки российских вооружений в страны Ближнего Востока

ТАСС16:30

Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

RT на русском15:29

«Турция – первая ласточка»: анонсированы поставки С-400 в другие страны

Вести.Ru13:47

Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

Интерфакс14:27

В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны

Газета.Ru13:56

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

РБК15:28

Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

РИА Новости13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Обновлено в 22:36
Футбол

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
Обновлено в 19:27
Политика

На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения

Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 22:54
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Страшный бой: 48 бойцов Московского погранотряда сдержали яростные атаки сотен боевиков

Указом президента России № 1050 от 19 июля 1993 года за мужество и героизм в бою на 12-й заставе шесть пограничников были удостоены звания Героя России: рядовой Сергей Борин (посмертно); сержант Сергей Евланов; сержант Владимир Елизаров (посмертно); лейтенант Андрей Мерзликин; сержант Сергей Сущенко (посмертно); рядовой Игорь Филькин (посмертно).
Обновлено в 21:27
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
Обновлено в 03:32
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Политика

Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Происшествия

На Ростовскую область обрушился сильный дождь с градом

К сожалению, разбушевавшаяся стихия нанесла вред имуществу жителей Ростовской области.
Обновлено в 16:14
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Обновлено в 10:45
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 23:01
Путешествия

Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех

Наиболее продолжительные поездки жители России совершают в регионы Дальнего Востока.
Обновлено в 14:57
Футбол

Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе.
Обновлено в 19:54
Экономика

Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Политика

В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»

Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Кино

Apple снимет конкурента «Игры Престолов»

Обновлено вчера в 06:32
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Обновлено в 23:10
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Политика

Зеленский позвонил Путину по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено 11 июля в 12:05
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное