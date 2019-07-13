Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего ВостокаРБК 15:28

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».
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Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
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Слуцкий анонсировал новые поставки российских вооружений в страны Ближнего Востока

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Вести.Ru13:47

Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

РИА Новости13:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

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Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

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На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3

В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.
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Шотландский защитник «Ливерпуля» Робертсон перенёс операцию на руке

25-летнему шотландскому защитнику Эндрю Робертсону потребовалось хирургическое вмешательство после того, как футболист занёс в руку инфекцию.
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Гаджеты

Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS

Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
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Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Зеленский провел совещание на границе с Крымом

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Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом разработали дизайн-проект салона вертолета «Ансат», выполненный в стилистике бренда Aurus.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика

Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

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Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

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Общество

Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль

Обновлено в 15:48
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Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
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В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony

В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено в 16:23
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Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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4 причины, по которым большинство людей в мире – правши

В некоторых странах даже доходило до того, что ведущая левая рука давала повод приравнять человека к пособнику дьявола.
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
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