Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего ВостокаРБК 15:28

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».
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Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

RT на русском15:29

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

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Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

Интерфакс14:27

В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны

Lenta.ru15:14

В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны

Газета.Ru13:56

«Турция – первая ласточка»: анонсированы поставки С-400 в другие страны

Вести.Ru13:47

Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

РИА Новости13:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
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Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro

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В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов

Обновлено в 02:41
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Трамп рассказал о смерти Шварценеггера

Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Политика

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

«Укртранснафта» начала прием нефти сорта Bakken, которую доставили из США. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Общество

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«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»

Обновлено в 12:30
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В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
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«Урал» одержал победу над «Уфой»

Обновлено в 11:47
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Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
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В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в Райоле

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба только за 200 миллионов евро, сообщает Mirror.
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В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Ярош с одобрением оценил обстрел здания телеканала «112 Украина»

Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»1, депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош с одобрением отозвался об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета.
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Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.
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В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
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Правительство Севастополя отправлено в отставку вслед за губернатором

Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя стал Михаил Развожаев.
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.
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Автоспорт

Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании

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Впервые опубликован снимок квантовой запутанности

Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
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