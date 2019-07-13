Политика
Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего ВостокаРБК 15:28
Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».
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Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Обновлено в 10:56
Гаджеты
Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro
Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено в 13:37
Футбол
Кононов высказался по поводу возможного трансфера Гильерме
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.
Обновлено в 15:28
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь
Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов
Обновлено в 02:41
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Политика
Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ
«Укртранснафта» начала прием нефти сорта Bakken, которую доставили из США. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Футбол
«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»
Обновлено в 12:30
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Урал» одержал победу над «Уфой»
Обновлено в 11:47
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в Райоле
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба только за 200 миллионов евро, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Политика
Ярош с одобрением оценил обстрел здания телеканала «112 Украина»
Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»1, депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош с одобрением отозвался об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета.
Обновлено в 08:19
Экономика
В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено в 10:02
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Политика
Правительство Севастополя отправлено в отставку вслед за губернатором
Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя стал Михаил Развожаев.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.
Обновлено в 13:12
Космос
«Протон-М» с космическим телескопом стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур в субботу, 13 июля.
Обновлено в 08:44
Автоспорт
Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании
Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:24
Наука
Впервые опубликован снимок квантовой запутанности
Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено в 08:54