с чего всё началось

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».

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Происшествия Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.

Гаджеты Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.

Политика Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.

Автоспорт Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019 В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.

Путешествия Названы наиболее частые жалобы российских туристов Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.

Футбол «Лион» продлит контракт с Фекиром, если не продаст его летом Французский «Лион» планирует продлить контракт со своим лучшим футболистом и капитаном команды Набилем Фекиром, если не договорится о его трансфере в другой клуб в нынешнее межсезонье.

Политика Пушков отреагировал на санкции США из-за российских С-400 Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции из-за российских ЗРК С-400, назвал продажу американского оружия союзникам по НАТО одной из целей существования альянса, что говорит о неравноправии его членов.

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Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Космос Virgin Orbit испытала свою ракету-носитель LauncherOne Сбрасывание ракеты LauncherOne самолетом Boeing 747 /©Greg Robinson, Virgin Orbit Впервые самолет Cosmic Girl с массо-габаритным макетом ракеты LauncherOne поднялся в воздух в конце 2018 года.

Экономика «Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

Спорт Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.

Происшествия В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Происшествия В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.

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Политика Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией Журналистка Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец".

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