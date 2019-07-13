Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего ВостокаРБК 15:28

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».
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Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
RT на русском15:29

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Слуцкий анонсировал новые поставки российских вооружений в страны Ближнего Востока

ТАСС16:30

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РИА Новости13:18

Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

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«Турция – первая ласточка»: анонсированы поставки С-400 в другие страны

Вести.Ru13:47

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

РБК15:28
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
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Обновлено в 16:37
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Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
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Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
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В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
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Обновлено в 16:50
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
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Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
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«Лион» продлит контракт с Фекиром, если не продаст его летом

Французский «Лион» планирует продлить контракт со своим лучшим футболистом и капитаном команды Набилем Фекиром, если не договорится о его трансфере в другой клуб в нынешнее межсезонье.
Обновлено в 05:39
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Xiaomi просит пользователей вернуть сломанные Pocophone F1

Обновлено в 16:53
Гаджеты

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Дом моды Balenciaga начал продавать специальные сумки для смартфонов.
Обновлено в 11:38
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Политика

Пушков отреагировал на санкции США из-за российских С-400

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции из-за российских ЗРК С-400, назвал продажу американского оружия союзникам по НАТО одной из целей существования альянса, что говорит о неравноправии его членов.
Обновлено в 19:41
Путешествия

И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге

На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено в 21:19
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Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Космос

Virgin Orbit испытала свою ракету-носитель LauncherOne

Сбрасывание ракеты LauncherOne самолетом Boeing 747 /©Greg Robinson, Virgin Orbit Впервые самолет Cosmic Girl с массо-габаритным макетом ракеты LauncherOne поднялся в воздух в конце 2018 года.
Обновлено 11 июля в 13:58
Экономика

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Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
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Спорт

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Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
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Происшествия

Под Санкт-Петербургом горят «Муринские бани»

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, передает ТАСС, В управлении МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что из города в область были направлены дополнительные силы на помощь в тушении пожара.
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Стас Пьеха спел про самый первый раз

Стас Пьеха выпустил новый сингл "В самый первый раз".
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Политика

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Обновлено в 06:46
Политика

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Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
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Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

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Конгресс США одобрил санкции против российского долга

РИА Новости сообщает, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций, если американская администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.
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