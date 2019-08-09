Футбол

Слуцкий завел страницу в InstagramСоветский спорт 15:40

Дорогие друзья, приветствую Вас в моем официальном инстаграм аккаунте, - российский специалист под своим первым постом.
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Слуцкий завел инстаграм, подписался на Панарина и уже потроллил Савина

Sport24.ru15:01

🤳Слуцкий завел страницу в инстаграме

Sports.ru14:58

Слуцкий завел страничку в Instagram

Sportbox.RU14:41

Слуцкий завел страничку в Instagram

Матч ТВ14:41

Слуцкий завел аккаунт в Instagram

РИА Новости14:37

Слуцкий завёл аккаунт в «Инстаграме»

Чемпионат14:27

Слуцкий завел Instagram

Спорт-Экспресс14:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Обновлено вчера в 03:41
Здоровье

Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье

Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Face ID на iPhone обманули очками и скотчем

На конференции Black Hat 2019 эксперты по безопасности показали, как можно легко обмануть систему разблокировки "по лицу" Face ID, применяющуюся в смартфонах Apple.
Обновлено в 11:40
Общество

Москва приступила к тестированию 5G

Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".
Обновлено в 14:19
Политика

Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Здоровье

Названы самые опасные сорта сыра

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов

Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Музыка

Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат

Американской поп-исполнительнице Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодия ее "оскароносной" композиции к фильму "Звезда родилась" была украдена из трека "Almost", опубликованного им в 2012 году на сервисе SoundCloud, сообщает портал Page Six.
Обновлено в 15:16
Политика

Западные читатели о 20-летии «путинской эпохи»: «Когда США меня достают, я начинаю думать о России с ее Путиным, где еще хуже»

В России, где премьеры обладают ограниченными конституционными полномочиями и не раз сменялись по желанию президента, это факт важный.
Обновлено в 11:55
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Здоровье

Врач призвал москвичей отложить свидания из-за простуды

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал жителей столицы отложить свидания и встречи с друзьями в случае простуды.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных

Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Общество

В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков

В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Ачинском районе после новых взрывов вновь ввели режим ЧС

Обновлено в 12:51
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare может появиться режим королевской битвы

Инсайдер LongSensation сообщил, что в Call of Duty: Modern Warfare появится режим королевской битвы.
Обновлено в 10:47
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Общество

Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах

Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

В ДНР загорелся дом после обстрела украинских силовиков

Обновлено в 15:15
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках

Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Политика

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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