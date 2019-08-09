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Здоровье Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.

Гаджеты Face ID на iPhone обманули очками и скотчем На конференции Black Hat 2019 эксперты по безопасности показали, как можно легко обмануть систему разблокировки "по лицу" Face ID, применяющуюся в смартфонах Apple.

Общество Москва приступила к тестированию 5G Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".

Политика Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.

Гаджеты Huawei представила операционную систему HarmonyOS Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Политика Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.

Музыка Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат Американской поп-исполнительнице Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодия ее "оскароносной" композиции к фильму "Звезда родилась" была украдена из трека "Almost", опубликованного им в 2012 году на сервисе SoundCloud, сообщает портал Page Six.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Здоровье Врач призвал москвичей отложить свидания из-за простуды Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал жителей столицы отложить свидания и встречи с друзьями в случае простуды.

Армия и оружие В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.

Общество Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.

Политика Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.

Общество В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов рака Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.

Общество Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Происшествия Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.