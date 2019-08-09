Футбол

Слуцкий завел страничку в InstagramМатч ТВ 14:41

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий создал аккаунт в Instagram.
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Слуцкий завел инстаграм, подписался на Панарина и уже потроллил Савина

Sport24.ru15:01

🤳Слуцкий завел страницу в инстаграме

Sports.ru14:58

Слуцкий завел страничку в Instagram

Sportbox.RU14:41

Слуцкий завел страничку в Instagram

Матч ТВ14:41

Слуцкий завел аккаунт в Instagram

РИА Новости14:37

Слуцкий завёл аккаунт в «Инстаграме»

Чемпионат14:27

Слуцкий завел Instagram

Спорт-Экспресс14:24
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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