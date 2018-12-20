«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».

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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.