Футбол

Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов
Известия
16:14

«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. Как сообщает «Газета.ру», встреча в Веркендаме завершилась со счетом 2:1. Главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.
Известия16:14

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«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Газета.Ru14:54

«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Голландии

Советский спорт14:40

Гол Эдегора вывел «Витесс» Слуцкого в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Матч ТВ14:27

«Витесс» с трудом победил клуб третьей лиги. Слуцкий – в 1/4 финала Кубка

Спорт-Экспресс14:50

«Витесс» со Слуцким и Караваевым вышел в 1/4 финала Кубка Нидерландов

Чемпионат14:21

Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого играет с «Козаккен Бойз»

Sports.ru07:19

Прогноз на матч «Козаккен Бойз» - «Витесс»: Слуцкий едет в гости к «казакам»

Евро-футбол.рувчера в 17:05
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«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Обновлено в 13:59
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Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено в 16:39
Футбол

Дзюба надеется, что Кокорин потом и кровью смоет свой поступок

Обновлено в 15:04
Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
Обновлено в 16:24
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
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Дзюба: к нехорошим людям в «Зените» у меня не осталось уважения

Нехорошие и непорядочные остались нехорошими и непорядочными.
Обновлено в 14:00
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Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Обновлено в 14:36
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Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
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«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро

Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Алекс Сандро продлил соглашение с командой.
Обновлено в 11:36
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ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
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Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
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Руни пожелал удачи Сульшеру на посту тренера в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожелал удачи Уле-Гуннару Сульшеру, который назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Обновлено в 15:44
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Новая прическа Неймара удивила фанатов

Новая прическа удивила фанатов Неймара.
Обновлено в 17:25
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Футболист «Спартака» Денис Глушаков выразил желание возглавить команду

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Силва поздравил Мбаппе: «С днем рождения, моя маленькая черепашка»

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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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