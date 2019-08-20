Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил ресторан быстрого питания. По этому случаю он опубликовал в своем Instagram соответствующую фотографию. Также тренер прикрепил похожий снимок образца 2009 года.

Слуцкий выложил фотографию, на которой он вновь поедает бургер

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