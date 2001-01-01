Футбол

Слуцкий: впервые имел дело с VAR, это была сумасшедшая ситуацияЧемпионат 01:16

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 20-го тура нидерландской Эредивизии с "Херенвеном" (2:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Леонид Слуцкий: «Впервые сталкиваюсь с VAR. Радовался 3:1, а в итоге все закончилось ничьей»

Sports.ruвчера в 16:33

Леонид Слуцкий — о работе VAR: «Радовался счету 3:1, а в итоге все закончилось ничьей»

Sportbox.RU00:18

Леонид Слуцкий — о работе VAR: «Радовался счету 3:1, а в итоге все закончилось ничьей»

Матч ТВ00:18

Слуцкий: впервые имел дело с VAR, это была сумасшедшая ситуация

Чемпионат01:16

Слуцкий - о работе ВАР: «Я уже радовался победе, но нам поставили пенальти»

Спорт-Экспрессвчера в 21:08

Леонид Слуцкий: В один момент тебе, кажется, что ты выиграл, а через секунду у тебя ничья

Советский спорт02:23

«У русских Слуцкий чуть ли не причислен к лику святых» - размышления голландцев о тренере «Витесса»

ИноПроСпортвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось

Обновлено в 05:15
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Обновлено вчера в 23:51
Единоборства

Боксер Ковалев прокомментировал победу над Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом в бою за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

В России начали продавать телефон с защитой от прослушки и взлома

Телефон, который невозможно взломать или прослушать, начали продавать в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Политика

В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания

Обновлено в 05:44
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье

Минздрав назвал возрастную группу, наиболее подверженную ожирению

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2017 году больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет, пишет RT.
Обновлено в 03:50
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Общество

Зима вернется в Москву на следующей неделе

Москвичей ждет настоящая зимняя погода на следующей неделе, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 03:28
Политика

На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Происшествия

СК: пьяный петербуржец напал на врача «скорой»

"Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене", — рассказали в региональном СК.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Не менее шести человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов

Как минимум шесть человек стали жертвами схода поезда с рельсов в индийском штате Бихар, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Брянской области задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам

Росгвардейцы в Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:25
Общество

На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено вчера в 20:17
Здоровье

В российских тюрьмах появятся хосписы

По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438.
Обновлено в 04:44
Общество

В Москве автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

Столичных автомобилистов просят быть внимательнее за рулем в связи с гололедицей на дорогах в воскресенье, сообщает Московский транспорт в Twitter.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Маршрутка врезалась в снегоуборочную машину в Саратове

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым

Обновлено вчера в 21:44
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве

Обновлено вчера в 14:16
Общество

Семья Сэлинджера готовит к публикации неизданные произведения писателя

Семья американского писателя Джерома Д. Сэлинджера готовит к публикации ранее не издававшиеся произведения, которые он в течение полувека писал в стол.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фабрегас забил дебютный гол за «Монако»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас отметился голом в матче 23-го тура Лиги 1 с "Тулузой".
Обновлено вчера в 15:31
Общество

Омичи проигнорировали митинг против мусорной реформы

В Омске протест против мусорной реформы прошел на площади у ССК Блинова.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»

Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Автомобиль наехал на пешеходов в Шанхае

Легковой автомобиль в воскресенье наехал на пешеходов в Шанхае.
Обновлено в 04:35
Политика

В Эстонии подняли вопрос о возмещении ущерба от «советской оккупации»

Глава Министерства юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял вопрос о компенсации со стороны России за нанесенный Советским Союзом ущерб во время «оккупации».
Обновлено в 00:13
Кино

Фильм «Рома» Куарона получил главную премию Гильдии режиссеров США

Как сообщается на официальном сайте премии, обладателем главного приза Гильдии кинорежиссеров в категории «Лучший фильм» стал Альфонсо Куарон со своей картиной «Рома».
Обновлено в 05:25
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное