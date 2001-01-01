Футбол

Слуцкий: впервые имел дело с VAR, это была сумасшедшая ситуацияЧемпионат 01:16

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 20-го тура нидерландской Эредивизии с "Херенвеном" (2:2).
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Леонид Слуцкий: В один момент тебе, кажется, что ты выиграл, а через секунду у тебя ничья

Советский спорт02:23

Слуцкий: «Впервые я имел дело с VAR, и это было настоящее безумие»

ProstoProSport01:25

Слуцкий: впервые имел дело с VAR, это была сумасшедшая ситуация

Чемпионат01:16

Леонид Слуцкий — о работе VAR: «Радовался счету 3:1, а в итоге все закончилось ничьей»

Матч ТВ00:18

Слуцкий - о работе ВАР: «Я уже радовался победе, но нам поставили пенальти»

Спорт-Экспрессвчера в 21:08

Леонид Слуцкий: «Впервые сталкиваюсь с VAR. Радовался 3:1, а в итоге все закончилось ничьей»

Sports.ruвчера в 16:33

«У русских Слуцкий чуть ли не причислен к лику святых» - размышления голландцев о тренере «Витесса»

ИноПроСпортвчера в 09:00
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Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Обновлено вчера в 23:51
Единоборства

Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Политика

ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты

Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки

В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В ДТП с автобусом в Калужской области пострадали 20 детей

При ДТП с автобусом в Калужской области пострадали 20 детей, сообщает ТАСС. Автобус опрокинулся на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении

Обновлено вчера в 09:49
Политика

На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:42
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено 01 февраля в 19:14
Общество

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым

На кадрах видно, что на обочине стелы, расположенной у выезда из аэропорта в районе Хомутово, люди в спецодежде засыпают грязный снег слоем чистого.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты

В Сети появилось первое фото флагмана Xiaomi Mi 9

Обновлено в 02:06
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Свёкр обратился к Собчак после её скандального телеинтервью

Отец Максима Виторгана актёр Эммануил Виторган обратился к Ксении Собчак после выхода на Первом канале откровенного интервью с телеведущей.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
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Происшествия

В Австралии полиция эвакуировала аэропорт из-за «серьезного инцидента»

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Губернатор предложил превратить свалку в горнолыжный курорт

Сделать из мусорного полигона горнолыжный курорт предложил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В США пока освободили российскую актрису Усок

Обновлено 01 февраля в 18:06
Экономика

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено вчера в 02:22
Авто

Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца могут выписать на следующей неделе

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
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Происшествия

Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

В протестах «желтых жилетов» во Франции 2 января приняли участие 58,6 тыс. манифестантов по всей стране.
Обновлено вчера в 16:20
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Опрос: 88% японцев не верят в разрешение ситуации с Курилами при Абэ

Согласно проведённому агентством Киодо опросу, 88,2% японцев не верят в разрешение территориального вопроса с Россией за время премьерства Синдзо Абэ.
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В Киеве сегодня пройдет интронизация главы Православной церкви Украины

В Киеве сегодня пройдет интронизация главы Православной церкви Украины. Митрополит Епифаний вступит в должность в Софийском соборе.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым

Обновлено вчера в 21:44
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Сурок Фил предсказал ранний приход весны

Обновлено вчера в 08:08
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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