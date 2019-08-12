Футбол
Слуцкий станцевал на концерте PinkЕвро-футбол.ру 02:02
Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий голландский "Витесс", посетил концерт популярной американской исполнительницы Pink.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Футбол
Назаров написал песню, в которой восхваляет «Спартак»
Обновлено в 03:34
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Эльдор Шомуродов: «В „Ростове“ очень профессионально относятся к любой мелочи»
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал об особенностях тренировок и подготовки команды Валерия Карпина.
Обновлено в 04:17
Общество
Цифровую ипотеку вывели из-под закона о защите электронной подписи
Госдума приняла закон о защите от хищений квартир с помощью ЭЦП Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 03:30
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 августа
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
Минтранс подумывает сократить приаэродромные территории
Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий, смягчив нормативы по уровню шума, это поддерживают застройщики и формально аэропорты.
Обновлено в 03:18
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов
В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30
Транспорт
Вылет самолета из Еревана в Москву отменили из-за технической проблемы
Boeing 737 авиакомпании Utair, который должен был 12 августа выполнить рейс из Еревана в Москву, отменили из-за технической проблемы.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Футбол
Малком объяснил, почему решил перейти из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский нападающий Малком в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу объяснил, почему этим летом он решился на переход из «Барселоны» в «Зенит».
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили 108-мегапиксельный сенсор камеры
Samsung ISOCELL Bright HMX представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, созданный в результате тесного сотрудничества южнокорейского производителя с Xiaomi.
Обновлено в 03:36
Космос
Спасти и приземлить: как «сажали» космонавтов
Обновлено вчера в 17:49
Музыка
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек
Международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек.
Обновлено вчера в 11:28
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego
Проекты Lego Technic не перестают удивлять общество.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Технологии
Dataline запустила услугу резервного копирования Office 365
Dataline объявила о запуске услуги резервного копирования Office 365.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Севастополь вспоминает погибших подводников АПЛ «Курск»
Сегодня утром в Севастополе в храме Архангела Михаила прошла панихида по подводникам, а сейчас на кладбище Коммунаров идет митинг-реквием.
Обновлено в 03:52
Футбол
Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на информацию, согласно которой он может покинуть команду.
Обновлено в 04:19
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55