Футбол
Слуцкий считает «Аякс» фаворитом чемпионата НидерландовГазета.Ru вчера в 03:21
По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf. Российский наставник так уверен в этом из-за статистики клуба из Амстердама в прошлых сезонах.
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