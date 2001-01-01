Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Жано в «Витесс»Матч ТВ вчера в 13:57

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил, почему сорвалась сделка с переходом полузащитника «Спартака» Жано Ананидзе.

Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Жано в «Витесс»

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