Футбол

Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Жано в «Витесс»Матч ТВ вчера в 13:57

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил, почему сорвалась сделка с переходом полузащитника «Спартака» Жано Ананидзе.
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Зарплата Джано в «Крыльях» выше, чем была бы в голландском «Витессе»

КП - Самара00:56

Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Жано в «Витесс»

Матч ТВвчера в 13:57

Леонид Слуцкий: «Ананидзе не перешел в „Витесс“ из-за двойного налогооблажения»

Спорт-Экспрессвчера в 13:06

Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Жано в «Витесс»

Sportbox.RUвчера в 13:57

Слуцкий рассказал, почему не состоялся переход Ананидзе в «Витесс»

Чемпионатвчера в 12:53
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Порошенко жестко осадил горняка в Червонограде

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в город Червоноград Львовской области жестко отреагировал на вопросы местных жителей о долгах госпредприятия "Львовуголь".
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Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро

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В «Победе» подтвердили инцидент с уронившим младенца бортпроводником

В авиакомпании «Победа» подтвердили информацию о том, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нёс по трапу.
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Экономика

Авиабилеты в России подорожали на треть

Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%).
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В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми

Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
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На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв

Обновлено в 01:30
Происшествия

«Коммерсантъ»: ФСБ предотвратила планы террористов атаковать ГРУ

Собрать бомбу террористы не успели, их ячейка была задержана в полном составе 6 сентября 2016 г. Собеседник рассказал изданию, что сотрудники ФСБ наблюдали за ячейкой с момента ее формирования и планировали выйти на ее ближневосточного организатора, но это не удалось.
Обновлено вчера в 22:00
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Дональд Трамп просит опустить цену на нефть

При беглом взгляде может показаться, что ему это прекрасно удается: например, вчера после его твита о том, что нефть стоит слишком дорого, цены на черное золото на биржах в Нью-Йорке и Лондоне действительно упали на несколько долларов.
Обновлено в 00:20
Политика

Глава МИД Ирана объявил об отставке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Произведут индексацию пенсий по предложению Путина

Действующие правила таковы, что каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

Тимошенко: Украина не прекращает закупки российского газа

Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа.
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Спорт

Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона

Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
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В ЕС одобрили влияющую на «Северный поток-2» Газовую директиву

Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.
Обновлено 22 февраля в 19:02
Армия и оружие

ВВС Индии уничтожили лагерь боевиков в Кашмире

Самолеты ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков на фактической индийско-пакистанской границе в Кашмире и полностью уничтожили его.
Обновлено в 01:28
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Maruv прокомментировала свой отказ от участия в «Евровидении»

Обновлено вчера в 14:58
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Посольство России в Испании подтвердило смерть Малашенко

Обновлено вчера в 18:40
Авто

В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

В Екатеринбурге блокируют счета Wildberries

Екатеринбургские налоговики участвуют в блокировке счетов популярной торговой сети Wildberries.
Обновлено вчера в 22:42
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Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Журналистов телеканала Univision задержали во время интервью с Мадуро

В Венесуэле во время интервью с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро была задержана съёмочная группа испаноязычного американского телеканала Univision.
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При пожаре в жилом доме в центре Москвы погиб один человек

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Происшествия

Девять человек отравились угарным газом в Подмосковье

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля жертвами отравления угарным газом стали три человека.
Обновлено в 01:09
Политика

Суд рассмотрит по существу иск Дерипаски к Зюганову

Тверской суд Москвы во вторник заслушает по существу иск Олега Дерипаски на 1 миллион рублей к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, назвавшему бизнес миллиардера "крупнейшей аферой", следует из официальной базы суда.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Обращение «господин» может вернуться в силовые структуры России

Обращение «господин» в регулярной армии и силовых структурах предложили возродить в России.
Обновлено в 00:49
Политика

Мэр Улан–Удэ Голков подал в отставку

Мэр города Улан-Удэ Александр Голков написал заявление об увольнении с поста и подал его в аппарат Совета депутатов.
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Форвард «Авангарда» Манукян не доиграл первый матч серии с «Ак Барсом»

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Социальная сеть Facebook восстановила доступ к странице проекта телеканала RT под названием In the Now.
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Грузинский футболист
Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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