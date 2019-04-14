Футбол

Слуцкий рассказал, хочет ли продолжать работу в «Витессе»Матч ТВ 10:54

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что хочет как можно дольше тренировать команду из Арнема. Контракт 47-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2020 года.
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Слуцкий рассказал, хочет ли продолжать работу в «Витессе»

Матч ТВ10:54

Главный тренер «Витесса» Слуцкий заявил о желании продлить контракт с клубом

ТАСС09:15

Слуцкий готов подписать с «Витессом» долгосрочный контракт

Газета.Ru08:25

Леонид Слуцкий: Сразу соглашусь, если «Витесс» предложит долгосрочный контракт

Советский спорт08:41

Слуцкий помечтал о будущем в «Витессе»

News.ru08:34

Леонид Слуцкий: «Если „Витесс“ предложит мне долгосрочный контракт, я немедленно соглашусь»

Спорт-Экспресс09:00

Слуцкий: «Если мне предложат долгосрочный контракт с „Витессом“, я сразу соглашусь»

Sport24.ru08:13
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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