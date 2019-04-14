Футбол
Слуцкий рассказал, хочет ли продолжать работу в «Витессе»Матч ТВ 10:54
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что хочет как можно дольше тренировать команду из Арнема. Контракт 47-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2020 года.
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