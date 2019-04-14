Футбол
Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом»Нева Спорт 09:36
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отмечает свое 31-летие
Обновлено в 09:40
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 10:32
Космос
Тайвань готовится запустить шесть метеоспутников
Обновлено в 09:47
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве
В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Елена Захарова снималась на последнем месяце беременности
Для Елены Захаровой картина стала особенной, своего рода последним испытанием перед днем X, ведь она снималась, находясь на последнем месяце беременности.
Обновлено в 07:20
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с молодым любовником
Как сообщает издание The Sun, супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим молодым любовником Лиамом Пейном, являющимся участником группы One Direction.
Обновлено в 03:32
Наука
Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека
Обновлено 10 апреля в 21:29
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:20
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Здоровье
Любителям соли угрожает рак
Раньше слова «хлеб да соль» означали гостеприимство, а теперь модные рестораны убирают со столов солонки, так как это, по мнению некоторых, белый яд.
Обновлено в 10:30
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика
Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС
Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 09:10
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Авто
Лайфхак: как прогреть пиццу, не выходя из машины
Автор статьи поэкспериментировал на пицце.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию
На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.
Обновлено в 01:52
Общество
Военная техника для парада Победы прибудет в Москву 20 апреля
Военную технику, которая будет участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая, начнут доставлять из Подмосковья в столицу 19 апреля.
Обновлено в 05:21
Экономика
Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП
План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:25
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
День рождения Пугачевой обойдется в миллион рублей
Торжественный вечер по поводу дня рождения примадонны состоится 20 апреля. Известно, что мероприятие обойдется более чем в миллион рублей.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23