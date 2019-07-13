Политика
Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в ТурциюРИА Новости 13:18
Системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну.
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.RT на русском15:29
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