Политика

Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в ТурциюРИА Новости 13:18

Системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну.
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Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
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