Футбол
Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу ЕвропыREGNUM вчера в 23:30
Голландский клуб «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы. «Витесс» проиграл «Утрехту» за право сыграть в Лиге Европы в сезоне 2019/20. Ответный матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Утрехта», который тренирует Дик Адвокат.
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Леонид Слуцкий: «Когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле»
Спорт-Экспрессвчера в 21:27
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