Футбол

Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу ЕвропыREGNUM вчера в 23:30

Голландский клуб «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы. «Витесс» проиграл «Утрехту» за право сыграть в Лиге Европы в сезоне 2019/20. Ответный матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Утрехта», который тренирует Дик Адвокат.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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