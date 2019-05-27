Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу ЕвропыREGNUM вчера в 23:30

Голландский клуб «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы. «Витесс» проиграл «Утрехту» за право сыграть в Лиге Европы в сезоне 2019/20. Ответный матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Утрехта», который тренирует Дик Адвокат.

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