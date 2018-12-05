Футбол

Слуцкий предстал перед игроками «Витесса» в образе Синтерклааса
Чемпионат
12:27

Сегодня, 5 декабря, главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий предстал в образе Синтерклааса перед футболистами команды на базе клуба. Фотографию российского специалиста в образе Синтерклааса с игроками опубликовала пресс-служба голландского клуба в «Твиттере».
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Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
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Болельщик набил тату в честь победы «Ливерпуля» над «Эвертоном»

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Кононов: «Тренировочный процесс „Спартака“ кардинально поменялся»

«Спартак-2» ушел в отпуск намного раньше, у нас тогда и Боккетти был в строю. Я взял в тренировочный процесс из защитников Гапонова.
Обновлено в 14:41
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«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Обновлено в 12:59
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Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
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Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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