Футбол

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом
Чемпионат
06:49

Среди представителей «Витесса» оказался и главный тренер команды – российский специалист Леонид Слуцкий, поздравивший болельщиков на родном языке. «Дорогие болельщики «Витесса», с Новым годом и счастливого Рождества», — сказал Слуцкий. Напомним, Слуцкий возглавил «Витесс» минувшим летом.
Чемпионат06:49

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Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом и Рождеством

Матч ТВ07:30

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом и Рождеством

Sportbox.RU07:30

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом на русском языке (видео)

Советский спорт07:26

Слуцкий на русском языке поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом

Sport24.ru07:19

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом. Видео

Спорт-Экспресс06:51

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом

Чемпионат06:49

Слуцкий по-русски поздравил болельщиков «Витесса» с новым годом и Рождеством

Бомбардир.ру07:19
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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