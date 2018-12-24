Футбол
Среди представителей «Витесса» оказался и главный тренер команды – российский специалист Леонид Слуцкий, поздравивший болельщиков на родном языке. «Дорогие болельщики «Витесса», с Новым годом и счастливого Рождества», — сказал Слуцкий. Напомним, Слуцкий возглавил «Витесс» минувшим летом.
Чемпионат06:49
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