Футбол

Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургеромSportmail.ru 08:38

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий продолжает вести свой инстаграм и радовать подписчиков новыми фотографиями. В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад. Как и тогда, тренер зашел перекусить в Макдональдс .
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«Десять лет спустя» - Слуцкий сделал реплику знаменитой фотографии

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Слуцкий повторил свою знаменитую фотографию из Макдоналдса в честь 10-летия снимка

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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