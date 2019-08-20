Футбол
Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургеромSportmail.ru 08:38
Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий продолжает вести свой инстаграм и радовать подписчиков новыми фотографиями. В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад. Как и тогда, тренер зашел перекусить в Макдональдс .
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