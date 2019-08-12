Футбол

Слуцкий показал жгучий танец на концерте PinkМатч ТВ 01:26

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Российский главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительцы Pink, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Концерт прошел 11 августа в городе Гаага.
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Тренер «Витесса» Слуцкий посетил концерт Pink

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Леонид Слуцкий
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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