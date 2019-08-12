Футбол
Слуцкий показал жгучий танец на концерте PinkМатч ТВ 01:26
Российский главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительцы Pink, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Концерт прошел 11 августа в городе Гаага.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Финансы
Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума
Выполняющий функции центробанка Народный банк Китая понизил курс национальной валюты к американскому доллару до нового минимума с апреля 2008 года.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Олег Кононов: к игре с «Ахматом» очень серьезно готовились
Настраивались и очень серьезно готовились, потому что знали, что из себя представляет "Ахмат", который довольно мощно начал чемпионат, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака".
Обновлено в 01:45
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
Обновлено в 01:09
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Волейбол
Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Безжалостный «Лекима»: число жертв супертайфуна в Китае возросло до 44
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 44 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:05
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в Оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год
Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", передает "РИА Новости".
Обновлено в 01:17
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Быстрые платежи поступили в Минюст
Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Татарстане перекрыли трассу М7 из-за утечки опасного вещества
В МЧС отметили, что пострадавших нет, сейчас спасатели работают на месте ЧП, на трассу везут песок, чтобы нейтрализовать действие химиката.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
В Туве пятилетняя девочка ушла на улицу и пропала
Обновлено в 00:56
Экономика
ФНС оштрафовала предпринимателя почти на 130 миллионов рублей из-за кредита, о котором он сам сообщил
Как пишут «Ведомости», Алексей Ермаков взял кредит в одном из банков Армении на покупку доли в местной компании.
Обновлено в 01:32
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
Обновлено в 01:52