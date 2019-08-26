Футбол
ЧемпионатСлуцкий показал сыну, как нужно читать рэп
Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп. Специалист выложил на странице в «Инстаграме» видео, которое стало вирусным весной 2019 года.
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Экономика
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Политика
Премьер-министр Ингушетии подал в отставку
В Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев.
REGNUM 09:17
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
РЕН ТВ 05:03
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.
Ведомости 11:19
Происшествия
В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами
Российская газета 11:11
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
Коммерсантъ вчера в 03:50
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Единоборства
Нурмагомедов — о подготовке к бою с Порье: всё идёт отлично
«Все идёт отлично, ещё пару дней спаррингов и мы готовы, спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Чемпионат 11:44
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Баскетбол
Сборная России проиграла аргентинцам в товарищеском матче
Баскетболисты сборной России потерпели поражение от команды Аргентины в контрольном матче.
ProstoProSport 10:26
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Музыка
Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Происшествия
Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Армия и оружие
ВВС Индии: сделаем все, чтобы ускорить покупку новых истребителей
Представители ВВС Индии заявили, что сделают все возможное, чтобы ускорить покупку новых истребителей.
REGNUM 06:38
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Вечерняя Москва 08:01
Общество
В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.
РИА Новости 09:02
Футбол
Набабкин из-за травмы будет работать по индивидуальной программе
Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин из-за повреждения будет работать по индивидуальной программе, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 08:51
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Жасмин поступила в школу за 1,5 миллиона рублей в год
Знаменитость отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить, согласно официальной информации на сайте заведения, 1,5 миллиона рублей в год.
Актуальные Новости 05:53
Политика
Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств и правительств в "нормандском" формате состоится в сентябре.
Газета.Ru 12:11