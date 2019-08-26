Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп. Специалист выложил на странице в «Инстаграме» видео, которое стало вирусным весной 2019 года.

Слуцкий показал сыну, как нужно читать рэп

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