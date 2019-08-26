Футбол
ЧемпионатСлуцкий показал сыну, как нужно читать рэп
Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп. Специалист выложил на странице в «Инстаграме» видео, которое стало вирусным весной 2019 года.
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Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Футбол
Гол Заболотного не спас «Сочи» от поражения в матче с «Уралом»
Екатеринбургский "Урал" нанес поражение "Сочи" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:56
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Футбол
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
RT на русском 13:05
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Политика
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Политика
Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения.
Пятый канал 13:31
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Футбол
«ПСЖ» обменяет Неймара в «Реал» только на Винисиуса
В минувшем сезоне Неймар провёл 17 матчей в Лиге 1 за «ПСЖ», забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Евро-футбол.ру 12:02
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Авто
Lada является самым популярным автомобилем на Украине
Отдельно стоит отметить, что в период с 1991 по 2018 год в Украине в общей сложности было реализовано 4,3 млн легковых автомобилей, а это 52% от всего автопарка.
Tvoe-avto.com 07:13
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Газета.Ru 11:24
Футбол
Полузащитник «Шахтера» на этой неделе может перейти в «Рому»
Полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в «Роме».
Sportbox.RU 10:41
Экономика
Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег
Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Шоу-бизнес
«А где же Игорь?» Леру Кудрявцеву заметили на пляже с двумя красавцами
Лера в ярком купальнике позирует на пляже с незнакомцами: фото сразу вызвало много вопросов у поклонников.
7Дней.ру 13:00
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
RT на русском 10:58
Культура
Пермская опера ведет переговоры с Курентзисом
В Пермском театре оперы и балета рассказали о переговорах директора театра Андрея Борисова с Теодором Курентзисом об условиях участия дирижера в организации и проведении фестиваля им. Дягилева.
Газета.Ru 09:22
Теннис
Касаткина проиграла в первом круге US Open
Россиянка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» US Open.
Спорт-Экспресс 13:18
Путешествия
Доля выезжающих за границу летом россиян увеличилась на 12,5%
Доля россиян, выезжающих за границу на отдых в период с июня по август, увеличилась на 12,5% по сравнению с показателями прошлого года.
Известия 07:43
Армия и оружие
Эрдоган: «Сухопутные части ВС Турции войдут в восточную Сирию»
Rusturkey.com 07:33