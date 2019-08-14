Футбол

Слуцкий показал себя через 20 летГазета.Ru 05:56

Российский специалист возглавляет клуб из Арнема с 2018 года. "Кажется, я счастливчик, потому что через 20 лет ничего не изменится", - подписал публикацию наставник голландской команды. Недавно "Витесс" встретился с "Виллем II" в рамках второго тура национального чемпионата Нидерландов.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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