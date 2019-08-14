Футбол
Слуцкий показал себя через 20 летГазета.Ru 05:56
Российский специалист возглавляет клуб из Арнема с 2018 года. "Кажется, я счастливчик, потому что через 20 лет ничего не изменится", - подписал публикацию наставник голландской команды. Недавно "Витесс" встретился с "Виллем II" в рамках второго тура национального чемпионата Нидерландов.
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