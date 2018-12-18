Футбол

Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву
Газета.Ru
10:42

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о продлении срока ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Газета.Ru10:42

Подробнее о событии

Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Газета.Ru10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Матч ТВ10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Sportbox.RU10:42

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: Ни один здравомыслящий не может их оправдывать

Life.ru10:16

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: четыре месяца в СИЗО — это перебор

Чемпионат10:10

Леонид Слуцкий: «Молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений»

Спорт-Экспресс10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Футбол

Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

Обновлено в 05:11
Футбол

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Обновлено в 13:34
Футбол

Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Нюрнберг»

«Боруссия» М дома обыграла «Нюрнберг» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Хозяева набрали 33 очка и остались на второй строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 14:24
Футбол

Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football.
Обновлено в 13:49
Футбол

Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»

Обновлено в 12:39
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

Обновлено в 14:21
Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
Обновлено в 10:07
Футбол

Начался матч Лиги чемпионов «Любляна» — «Зенит»

В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Шомоном».
Обновлено в 12:00
Футбол

Кафельников разрезал свой платиновый абонемент «Спартака»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба.
Обновлено в 11:28
Футбол

Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года

Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15
Футбол

Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:03
Футбол

Состоялась презентация книги «Россия 2018»

В Digital October состоялась презентация книги «Россия 2018», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Обновлено в 13:12
Футбол

Анчелотти: «Роналду не изменился»

Не думаю, что Роналду сильно изменился с тех пор, как я его тренировал.
Обновлено в 10:36
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное