Футбол
Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву
Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и МамаевуГазета.Ru10:42
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о продлении срока ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Газета.Ru10:42
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