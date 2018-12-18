Футбол

Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева
Нева Спорт
12:22

Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом. Например, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», считает, что четыре месяца заключения – это слишком много.
Нева Спорт12:22

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Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева

Нева Спорт12:22

Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Газета.Ru10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Матч ТВ10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Sportbox.RU10:42

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: Ни один здравомыслящий не может их оправдывать

Life.ru10:16

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: четыре месяца в СИЗО — это перебор

Чемпионат10:10

Леонид Слуцкий: «Молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений»

Спорт-Экспресс10:15
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«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

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«Спартак» расторг контракт с полузащитником Еременко

Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитником Романом Еременко, сообщает "Спорт-Экспресс".
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«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

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Обновлено в 11:15
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Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Футбол

Лионель Месси в 5-й раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Для именитого аргентинца «Золотая бутса» стала уже 5-й в карьере, что стало мировым рекордом.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере

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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы футболисток женской сборной России.
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Кафельников разрезал платиновый абонемент на матчи «Спартака»

Известный болельщик "Спартака", экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разрезал ножницами платиновый абонемент на домашние матчи московского клуба.
Обновлено в 12:16
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Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
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Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Обновлено в 07:26
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«Эсперанс» победил «Гвадалахару» в матче за пятое место клубного ЧМ

Футболисты тунисского "Эсперанса" в серии пенальти победили мексиканскую "Гвадалахару" в матче за 5-е место клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.
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Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей

Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
Обновлено в 08:20
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Икарди не спешит подписывать новый контракт с «Интером»

«Интер» предложил капитану команды Мауро Икарди подписать новое соглашение до 2023 года с зарплатой в 6 миллионов евро.
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Ранее во втором туре группового этапа женской ЛЧ «Уралочка-НТМК» на своей площадке нанесла поражение казанскому «Динамо».
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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