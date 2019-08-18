Футбол

Слуцкий поддержал Головина после крупного поражения «Монако»RT на русском 03:08

17 августа клуб Головина «Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» со счётом 0:3 в матче чемпионата Франции по футболу. После этого Слуцкий в своём Instagram выложил видео с неудачным розыгрышем штрафного в исполнении одного из партнёров Головина.
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