Футбол
Слуцкий поддержал Головина после крупного поражения «Монако»RT на русском 03:08
17 августа клуб Головина «Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» со счётом 0:3 в матче чемпионата Франции по футболу. После этого Слуцкий в своём Instagram выложил видео с неудачным розыгрышем штрафного в исполнении одного из партнёров Головина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят
Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Политика
Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "редким моментом просветления" слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов
На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.
Обновлено в 08:36
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено в 04:52
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
Обновлено в 07:27
Кино
Американский актер Кристиан Слэйтер отмечает 50-летие
18 августа американский актер Кристиан Слейтер отмечает 50-летний юбилей.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Путешествия
Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
Сильному полу чаще везло на романы на азиатских курортах: 15 процентов респондентов ответили, что у них были отношения в Таиланде.
Обновлено 15 августа в 22:14
Общество
Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров
Из-за вспыхнувших лесных пожаров на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) эвакуировали около 2 тыс. человек.
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321
В Подмосковье началась эвакуация самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 08:37
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 15:53
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»
Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.
Обновлено в 08:57
Политика
Глава «Слуги народа» пожаловался на зарплату депутатов Рады
Глава украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал маленькой зарплату депутата Верховной рады.
Обновлено в 07:10
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16