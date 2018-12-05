Футбол

Слуцкий побывал в образе святителя Николая на командном фото
Евро-футбол.ру
13:08

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий с командой 5 декабря отпраздновали Дня святителя Николая. Футболисты нарядились в карнавальные костюмы, а наставник - в Синтаклааса, сообщается на странице "Витесса" в Инстаграме.
Евро-футбол.ру13:08

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Слуцкий побывал в образе святителя Николая на командном фото

Евро-футбол.ру13:08

Слуцкий предстал перед игроками в образе голландского Санта-Клауса

Нева Спорт13:02

Слуцкий примерил костюм Синтерклааса (фото)

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Слуцкий предстал перед игроками «Витесса» в образе Синтерклааса

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Спорт-Экспресс11:50

Слуцкий преобразился в голландского Санта-Клауса на день святого Николая

Sport24.ru11:34
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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