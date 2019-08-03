Футбол

Слуцкий остался доволен ничьей «Витесса» с «Аяксом»Спорт-Экспресс вчера в 20:48

Витесс — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
Матуш Беро
13′
Матуш Беро
23′
30′
Донни ван де Бек
Ришедли Базур
55′
Тим Матавж
Джей-Рой Грот
61′
Усама Таннане
Хиллари Гонг
66′
69′
Хаким Зиеш
Куинси Промес
69′
Разван Марин
Нуссаир Мазрауи
71′
Йоэл Велтман
73′
Николас Тальяфико
74′
Дэйли Блинд
75′
Душан Тадич
Тулани Сереро
Чарли Мусонда
80′
82′
Каспер Дольберг
Давид Нерес
Ришедли Базур
82′
Ришедли Базур
85′
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура чемпионата Голландии против "Аякса" (2:2) – Хорошее начало сезона, – цитирует fcupdate Слуцкого.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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