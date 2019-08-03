Футбол
Слуцкий остался доволен ничьей «Витесса» с «Аяксом»Спорт-Экспресс вчера в 20:48
Матуш Беро
|13′
Матуш Беро
|23′
|30′
Донни ван де Бек
Ришедли Базур
|55′
Тим Матавж
Джей-Рой Грот
|61′
Усама Таннане
Хиллари Гонг
|66′
|69′
Хаким Зиеш
Куинси Промес
|69′
Разван Марин
Нуссаир Мазрауи
|71′
Йоэл Велтман
|73′
Николас Тальяфико
|74′
Дэйли Блинд
|75′
Душан Тадич
Тулани Сереро
Чарли Мусонда
|80′
|82′
Каспер Дольберг
Давид Нерес
Ришедли Базур
|82′
Ришедли Базур
|85′
|31%
|Владение мячом
|69%
|7
|Удары в сторону ворот
|9
|3
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|–
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
22
Пасвеер
8
Караваев
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
19
Гонг
10
Базур
27
Мусонда
21
Беро
7
Грот
11
Линссен
24
Онана
3
Велтман
2
Схурс
21
Мартинес
31
Тальяфико
12
Мазрауи
6
ван де Бек
17
Блинд
11
Промес
7
Нерес
10
Тадич
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура чемпионата Голландии против "Аякса" (2:2) – Хорошее начало сезона, – цитирует fcupdate Слуцкого.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Авто
Названы самые популярные люксовые автомобили в РФ в 1 полугодии
Объёмы продаж составили 4 442 экземпляра, из которых больше всего пришлось на модель Mercedes-Benz S-Класс, а она и стала самым популярным люксовым автомобилем в РФ в 1 полугодии.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Француз перелетел Ла-Манш на доске
Обновлено в 07:10
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Происшествия
Иран задержал второй за месяц иностранный танкер
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Xiaomi появилась в результате ошибки руководства Meizu
Инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл историю появления китайской компании Xiaomi – её основатель Лей Цзюню предложил главе Meizu Джеку Вонгу совместно управлять последней, в чем ему было отказано.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Барселона» может арендовать Неймара
"Барселона" может взять в аренду бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.
Обновлено в 07:02
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье
Названы лучшие способы снижения уровня сахара в крови
Эксперт Гудрун Йонссон назвала лучшие способы, позволяющие снизить уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Нападающий Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон». Сегодня «ириски» объявили о трансфере 19-летнего форварда.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Общество
Шаманы с бубнами собрались ради спасения сибирских лесов
Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов.
Обновлено в 07:02
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Наука
В лаборатории создали искусственное Солнце
Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.
Обновлено 01 августа в 08:18
Политика
Госсекретарь США сделал заявление по Крыму
Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 03:28
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 17:32
Транспорт
В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра
Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.
Обновлено в 07:10
Футбол
В МЛС установлен рекорд посещаемости
Матч был примечателен еще тем, что на нем установлен рекорд посещаемости регулярного чемпионата.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова порассуждала о любви под снимком с Джиганом
Оксана Самойлова порассуждала в своём блоге в Instagram о любви.
Обновлено в 04:41
Футбол
Симеоне рассказал об уходе Гризманна из «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о переходе экс-нападающего команды Антуана Гризманна в «Барселону».
Обновлено в 05:43
Наука
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку
Обновлено в 00:41
Культура
В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»
7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
Обновлено вчера в 04:25
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Виновники смертельного ДТП на Урале попали в аварию на угнанном авто
Виновники ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человек, попали в аварию на угнанном автомобиле Kia Rio.
Обновлено в 07:18
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца
В Сети появились фото и видео, на которых вместе собрано все семейство, включая четверых детей Клум от брака с британским певцом Силом и Билл Каулитц, брат-близнец Тома, вокалист Tokio Hotel.
Обновлено в 03:26
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.
Обновлено в 04:06