Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 1-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом». Встреча состоялась в Арнеме на стадионе "Гелредом" и завершилась со счётом 2:2.

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