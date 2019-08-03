Футбол
Слуцкий — о ничьей с «Аяксом»: хорошее начало сезона, я доволенЧемпионат вчера в 20:48
Матуш Беро
|13′
Матуш Беро
|23′
|30′
Донни ван де Бек
Ришедли Базур
|55′
Тим Матавж
Джей-Рой Грот
|61′
Усама Таннане
Хиллари Гонг
|66′
|69′
Хаким Зиеш
Куинси Промес
|69′
Разван Марин
Нуссаир Мазрауи
|71′
Йоэл Велтман
|73′
Николас Тальяфико
|74′
Дэйли Блинд
|75′
Душан Тадич
Тулани Сереро
Чарли Мусонда
|80′
|82′
Каспер Дольберг
Давид Нерес
Ришедли Базур
|82′
Ришедли Базур
|85′
|31%
|Владение мячом
|69%
|7
|Удары в сторону ворот
|9
|3
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|–
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
22
Пасвеер
8
Караваев
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
19
Гонг
10
Базур
27
Мусонда
21
Беро
7
Грот
11
Линссен
24
Онана
3
Велтман
2
Схурс
21
Мартинес
31
Тальяфико
12
Мазрауи
6
ван де Бек
17
Блинд
11
Промес
7
Нерес
10
Тадич
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 1-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом». Встреча состоялась в Арнеме на стадионе "Гелредом" и завершилась со счётом 2:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 04:26
Здоровье
Врачи назвали способы самолечения, опаснее самих заболеваний
Врачи отметили, что ни в коем случае не стоит использовать восковые свечи для самолечения проблем с ушами.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву
Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву.
Обновлено в 05:07
Политика
Названо имя возможного нового главы партии «Слуга народа»
Новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Политика
ЕС выразил надежду на освобождение всех задержанных на акции 3 августа
Евросоюз надеется, что 600 участников несанкционированной акции, задержанных сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены немедленно, заявила в Twitter Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Обновлено в 05:22
Футбол
Семак надеется, что Малком дебютирует в матче против «Краснодара»
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Игры
Roblox достигла 100 миллионов активных игроков в месяц
Разработчики из Roblox Corporation на своём официальном сайте сообщили, что Roblox достигла 100 млн активных игроков в месяц, из которых 40% женщины.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Экран Redmi K20 «разогнали» до 75 Гц
Ранее пользователям удалось найти решение, повышающее кадровую частоту смартфона Xiaomi Mi 9 до 84 Гц, а сейчас схожую процедуру разработали и для Redmi K20.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было
Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
Обновлено в 02:24
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Обновлено в 04:06
Политика
Германия отказалась от участия в американских военных операциях
В отношениях между Берлином и Вашингтоном наблюдались демарши и ранее, но Германия только сейчас решила отказаться от участия в военных американских операциях.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Конфликт у кафе «Учкудук» на Васильевском закончился стрельбой
В минувшую субботу, 3 августа ссора и драка рядом с кафе «Учкудук» на Васильевском острове закончились стрельбой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон выведет Соединенное Королевство из Евросоюза до 31 октября, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия, считает советник главы кабмина Доминик Каммингс.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
«Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019
О трансфере было объявлено, когда футболист вернулся из отпуска после Кубка Африки. Беннасер был признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 03:54