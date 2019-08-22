Футбол
Слуцкий оригинальным способом поздравил Дзюбу с днем рожденияРИА Новости вчера в 17:10
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий оригинальным способом поздравил с днем рождения нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Возглавляющий голландский "Витесс" Слуцкий разместил в своем аккаунте Instagram видео, где он спародировал фирменный жест форварда.
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Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаНева Спорт вчера в 06:20
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ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения: «Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018»
Sports.ruвчера в 04:21
Слуцкий и братья Березуцкие исполнили фирменный жест Дзюбы: «С днем рождения, король севера»
Sport24.ruвчера в 08:39
Слуцкий, Березуцкие и остальной штаб «Витесса» поздравили Дзюбу с днем рождения
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