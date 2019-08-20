Наставник голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил сетевой ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Российский специалист опубликовал в "Инстаграме" две фотографии из заведения, сравнив себя спустя десять лет. Напомним, что Слуцкий возглавляет с «Витесс» с 2018 года.

Политика Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.

Армия и оружие В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Здоровье Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.

Армия и оружие В США заявили о росте угрозы со стороны России и Китая в космосе Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».

Политика Путин и Макрон вели переговоры во Франции почти 4 часа Макрон, комментируя визит президента России, отметил, что наша страна является европейской, поэтому имеет право состоять в европейской семье.

Происшествия Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.

Происшествия Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.

Игры EA показала геймплей Need for Speed: Heat Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.

Политика Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Политика ОП в сентябре обсудит поправки в закон о государственном флаге Общественная палата РФ планирует обсудить поправки в закон о государственном флаге с депутатами Госдумы в сентябре, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.

Здоровье Врачи извлекли из желудка 16-летней девушки огромный ком волос В Новосибирске провели необычную операцию. За медицинской помощью обратилась 16-летняя девушка. Ее беспокоили боли в области живота.

Политика МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России.

Общество Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.

Авто Mercedes запустил в серию премиальный электрический минивэн EQV Представители бренда описывают новинку как «первый полностью электрический премиум MPV» и обещают, что минивэн отличаестся мобильностью и «впечатляющими водительскими способностями».

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Армия и оружие NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.