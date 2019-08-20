Футбол
Слуцкий опубликовал фотографию из «Макдоналдс»Евро-футбол.ру 03:36
Наставник голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил сетевой ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Российский специалист опубликовал в "Инстаграме" две фотографии из заведения, сравнив себя спустя десять лет. Напомним, что Слуцкий возглавляет с «Витесс» с 2018 года.
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