Леонид Слуцкий, тренер нидерландского ФК «Витесс», разместил на своей страничке в «Инстаграме» снимок, на котором ест бургер в «Макдоналдсе». Около десяти лет назад похожая фотография вызвала значительный общественный резонанс в сети Интернет.

Слуцкий опубликовал фото, на котором снова поедает бургер

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