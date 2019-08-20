Футбол
Слуцкий опубликовал фото, на котором снова поедает бургерDiscover24 07:07
Леонид Слуцкий, тренер нидерландского ФК «Витесс», разместил на своей страничке в «Инстаграме» снимок, на котором ест бургер в «Макдоналдсе». Около десяти лет назад похожая фотография вызвала значительный общественный резонанс в сети Интернет.
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