Футбол

Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матчеГазета.Ru вчера в 23:32

Утрехт — Витесс
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Галгенвард»
Зандер ван де Стрек
18′
23′
Тулани Сереро
31′
Тим Матавж
65′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
74′
Александр Бюттнер
Макс Кларк
78′
Брайан Линссен
Лукас Гёртлер
78′
Рико Штридер
Урби Эмануэлсон
81′
Сириль Дессерс
Мичел Крамер
81′
Лукас Гёртлер
Марк ван дер Марел
87′
Первый гол в матче оформил хавбек "Утрехта" Сандер ван де Стрек на 18-й минуте. До свистка на перерыв положение дел исправил нападающий "Витесса" Тим Матавж. Ответное противостояние команд пройдет в Арнеме на стадионе "Гелредом" 28 мая.
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