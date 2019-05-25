Футбол
Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матчеГазета.Ru вчера в 23:32
Зандер ван де Стрек
|18′
|23′
Тулани Сереро
|31′
Тим Матавж
|65′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
|74′
Александр Бюттнер
Макс Кларк
|78′
Брайан Линссен
Лукас Гёртлер
|78′
Рико Штридер
Урби Эмануэлсон
|81′
Сириль Дессерс
Мичел Крамер
|81′
Лукас Гёртлер
Марк ван дер Марел
|87′
|48%
|Владение мячом
|52%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Утрехт
Расстановка 4‑3‑3
16
Марсман
17
Клайбер
13
Бергстрём
14
Янссен
24
Гавори
2
ван дер Марел
28
Эмануэлсон
10
Густафссон
7
Керк
30
Крамер
22
ван де Стрек
22
Пасвеер
8
Караваев
3
Ван дер Верфф
30
Дуки
5
Кларк
10
Дауда
17
Сереро
18
Эдегор
25
Фор
11
Линссен
29
Бейтинк
Витесс
Расстановка 4‑5‑1
Первый гол в матче оформил хавбек "Утрехта" Сандер ван де Стрек на 18-й минуте. До свистка на перерыв положение дел исправил нападающий "Витесса" Тим Матавж. Ответное противостояние команд пройдет в Арнеме на стадионе "Гелредом" 28 мая.
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Битва Слуцкого и Адвоката в первом матче плей-офф за Лигу Европы завершилась вничью
Евро-футбол.рувчера в 16:48
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