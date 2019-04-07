Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я виделРИА Новости 14:19

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка. "Витесс" в воскресенье сыграл вничью с лидером чемпионата ПСВ - 3:3. Два гола клуб из Эйндховена забил с пенальти.

Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел

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