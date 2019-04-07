Футбол

Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я виделРИА Новости 14:19

Витесс — ПСВ
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, сегодня
Стадион «Гелредом»
Тулани Сереро
13′
16′
Пабло Росарио
Ремко Пасвер
40′
41′
Ирвинг Лосано
46′
Гастон Перейро
Мохаммед Ихаттарен
Мартин Эдегор
59′
61′
Ник Виргевер
70′
Люк де Йонг
Брайан Линссен
Мохаммед Дауда
72′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
75′
77′
Дензел Думфрис
Вячеслав Караваев
79′
79′
Йоррит Хендрикс
Коди Гакпо
Тим Матавж
83′
Майкель Ван дер Верфф
89′
Мохаммед Дауда
Данильо Духи
90′
90′+1′
Ирвинг Лосано
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка. "Витесс" в воскресенье сыграл вничью с лидером чемпионата ПСВ - 3:3. Два гола клуб из Эйндховена забил с пенальти.
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Слуцкий: «Аякс» должен сказать спасибо «Витессу». Я люблю красные розы

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Леонид Слуцкий: «„Аякс“ должен сказать „Витессу“ спасибо за ничью с ПСВ. Пришлют ли они цветы? Мне нравятся красные розы, если что»

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«Он думает, что Бог, но он здесь просто официант». Слуцкий почти обыграл ПСВ и уничтожил арбитра

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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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