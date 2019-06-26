Политика
Слуцкий не смог стать вице‐президентом ПАСЕТелеканал 360° вчера в 06:07
Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ. Об этом заявила глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье во время открытия сессии.
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ПАСЕ не избрала замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-спикером Ассамблеи
Эхо Москвывчера в 14:11
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Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2»
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 01:34
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется тепло
Тепло после череды затяжных дождей вернется в столичный регион в понедельник.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
На Ямале спасатели ищут двоих детей, пропавших в тундре
Спасатели на Ямале ведут поиски двоих мальчиков, пропавших 26 июня в тундре Пуровского района, сообщается в четверг на сайте районной администрации.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Политика
В России назвали главный источник киберугроз
США являются основным источником кибератак на информационные объекты РФ, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
США решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе
Вооруженные силы США решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 06:37
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето
Обновлено в 04:46
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Религия
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
Обновлено в 05:40
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Экономика
На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов
В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).
Обновлено в 05:13
Общество
МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение
Обновлено в 02:04
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Обновлено в 06:43
Экономика
Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей
Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном чтении закон, направленный на запрет бестиражных лотерей, а также на установление предельного размера призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения.
Обновлено в 06:12
Финансы
ЦБ повысил на 28 июня курс доллара до 63,05 рубля
Банк России установил на 28 июня официальный курс доллара на уровне 63,0452 рубля, что на 23,69 копейки выше предыдущего показателя.
Обновлено в 05:34