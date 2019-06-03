Политика

Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕПарламентская газета 15:02

Если Парламентская ассамблея Совета Европы примет доклад по полномочиям с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, то российская делегация может вернуться в ассамблею, заявил в понедельник «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Российский политик. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов с 2016 года, член фракции ЛДПР.
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