Политика
Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕПарламентская газета 15:02
Если Парламентская ассамблея Совета Европы примет доклад по полномочиям с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, то российская делегация может вернуться в ассамблею, заявил в понедельник «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами
Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Политика
Россия сообщила о выводе «своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп
Москва опровергла заявление президента США Дональда Трампа и американских СМИ о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы.
Обновлено в 16:53
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Футбол
Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в Катаре
Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира.
Обновлено в 08:36
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Ивановской области
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в том числе в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Политика
Кучма прокомментировал назначение представителем Киева по Донбассу
Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал назначение представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Обновлено в 14:19
Общество
«Архаичный тимбилдинг»: компания готова заплатить 100 рублей сотрудницам за появление на работе в юбке
Обновлено вчера в 09:38
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Общество
Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев
Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.
Обновлено в 18:46
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32