Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 01 июня в 03:43

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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