Политика

Слуцкий назвал условие, при котором Россия может вернуться в ПАСЕТАСС 15:26

Делегация РФ может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПАСЕ может исключить из своего регламента санкции, которые не устроят РФ

Красная весна16:59

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

РИА Новости01 июня в 03:43

ПАСЕ предложила исключить санкционные нормы, которые не устраивают РФ

News.ru15:07

Леонид Слуцкий назвал условия возвращения РФ в ПАСЕ

РЕН ТВ15:05

В Госдуме рассказали, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ

REGNUM14:59

Слуцкий назвал условие, при котором Россия может вернуться в ПАСЕ

ТАСС15:26

Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Известия15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 14:23
Космос

Новая планета Солнечной системы получила имя

Обновлено 31 мая в 21:25
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 10:29
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Обновлено в 19:10
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
Обновлено в 21:44
Игры

Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2

Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено в 16:26
Политика

30% экономики Красноярского края находится в тени

40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено в 17:33
Происшествия

Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован

Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

Число жертв военного конфликта в Ливии превысило 600 человек

Обновлено в 06:53
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Политика

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II

Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:21
Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Свидетеля по делу Захарченко обвинили в фальсификации доказательств

Обновлено в 10:35
Транспорт

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено в 15:55
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором

На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, состоявшейся 3 июня, американская компания Apple презентовала компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon с количеством ядер до 28.
Обновлено в 18:34
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Общество

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес

Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье

Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.
Обновлено в 21:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Эдуардович Слуцкий
Российский политик
Российский политик. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов с 2016 года, член фракции ЛДПР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное