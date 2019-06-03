Политика
Слуцкий назвал условие, при котором Россия может вернуться в ПАСЕТАСС 15:26
Делегация РФ может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
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Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 14:23
Космос
Новая планета Солнечной системы получила имя
Обновлено 31 мая в 21:25
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 10:29
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
Обновлено в 21:44
Игры
Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено в 16:26
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Происшествия
Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован
Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован.
Обновлено в 17:58
Политика
Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II
Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:21
Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, состоявшейся 3 июня, американская компания Apple презентовала компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon с количеством ядер до 28.
Обновлено в 18:34
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес
Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье
Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.
Обновлено в 21:46