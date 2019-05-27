Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировалМатч ТВ 12:27
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Наука
В Австралии нашли грибы, выделяющие золото
Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
Происшествия
Кличко показал треснутый стеклянный мост в Киеве
На второй день после открытия в Киеве треснул новый пешеходно - велосипедный мост. 26 мая в Киеве был открыт новый стеклянный мост.
Обновлено в 01:32
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Ярославле снаряд от фейерверка прилетел в голову женщине
В День города в областном центре снаряд от фейерверка отлетел в голову женщине.
Обновлено в 04:06
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено в 06:10
Финансы
Alibaba обдумывает размещение акций в Гонконге, что может принести ей $20 млрд - СМИ
Китайская интернет-компания Alibaba обдумывает возможность размещения своих акций на бирже Гонконга, что позволит ей привлечь 20 миллиардов долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:14
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Политика
Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе
По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество
Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии
Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу
В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Авто
России достанется всего 22 модели Toyota Supra
Уже 3 июня в России начнется прием заказов на новую модель Toyota Supra с задним приводом.
Обновлено в 13:53
Политика
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово.
Обновлено в 12:48
Здоровье
Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза
Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Политика
Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве
Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Экономика
УФАС Петербурга отменило закупки метрополитена
На общую сумму 900 миллионов рублей В Петербурге Управление ФАС аннулировало два конкурса на закупку запчастей для петербургского метро.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз
Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27