Футбол
Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI векаЧемпионат вчера в 14:51
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
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Экс-тренер сборной России назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века
Невские Новостивчера в 14:50
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