Футбол

Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI векаЧемпионат вчера в 14:51

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
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Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

ФАНвчера в 15:23

Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века

Чемпионатвчера в 14:51

Слуцкий назвал лучшего футболиста 21-го века из России

Газета.Ruвчера в 14:03

Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

RT на русскомвчера в 14:30

Экс-тренер сборной России назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

Невские Новостивчера в 14:50

Слуцкий назвал лучшего футболиста России XXI века

Sport24.ruвчера в 13:42

Аршавин - лучший российский футболист XXI века по версии Слуцкого

Sport.ruвчера в 15:30
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Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
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Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Общество

Синоптики предупредили об угрозе смерчей и торнадо в Москве после жары

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Общество

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Происшествия

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В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
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Политика

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Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
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На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
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Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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Футбол

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
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Происшествия

В Томске взяли под стражу «вора в законе»

Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
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Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

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Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

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Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
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Хоккей

Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020

Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
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«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора

Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью" и сменила гендиректора, говорится в сообщении объединенной компании.
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Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
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По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
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«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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