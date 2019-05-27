Футбол

Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI векаЧемпионат 14:51

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
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Слуцкий назвал лучшего футболиста 21-го века из России

Газета.Ru14:03

Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века

Чемпионат14:51

Экс-тренер сборной России назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

Невские Новости14:50

Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

RT на русском14:30

Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

ФАН15:23

Слуцкий назвал лучшего футболиста России XXI века

Sport24.ru13:42

Аршавин - лучший российский футболист XXI века по версии Слуцкого

Sport.ru15:30
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Происшествия

В Москве женщина бросила в торговом центре маленького сына

Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, около десяти вечера воскресенья в полицию поступило сообщение, что в одном из торговых центров на Лобненской улице женщина в районе часа дня оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет.
Обновлено в 02:19
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Около 450 террористов напали на сирийских военных в провинции Хама

Обновлено в 16:02
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено вчера в 01:40
Культура

Леонид Якубович заявил, что не видел ни одного выпуска «Поля чудес»

Якубович подчеркнул, что в студии никогда не бывает статистов — абсолютно все пришли по пригласительным билетам.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол

Сборная Англии назвала итоговый состав на полуфинал Лиги Наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил из итогового состава команды Кирана Триппьера, Харри Уинкса, Натана Редмонда и Джеймса Уорд-Прауса, которые вошли в предварительную заявку.
Обновлено в 16:14
Космос

В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

Обновлено в 14:49
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Футбол

«Челси» прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Видео

"Челси" прибыл в Баку, сообщает официальный Твиттер клуба. Команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала".
Обновлено в 17:08
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Футбол

«Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигу

Штутгарт продолжит выступление во второй бундеслиге.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Происшествия

На Эльбрусе нашли двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга

Спасатели нашли двух лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились на Эльбрусе, и спустили их вниз, спортсмены не нуждаются в медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 12:13
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Мария Горбань сняла эротический клип для мужа

Актриса устроила съемки под водой. Мария Горбань сейчас с мужем Кириллом Зоткиным и дочерью отдыхают в Крыму.
Обновлено в 17:01
Общество

Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено в 06:10
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Российский дилер Mazda - ООО "Мазда Мотор Рус" - отзывает в России 1678 автомобилей модели Mazda 3 из-за проблем со стеклоочистителем, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 05:55
Политика

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
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Андрей Аршавин
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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Игорь Акинфеев
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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