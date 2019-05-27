Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI векаЧемпионат 14:51

Происшествия В Москве женщина бросила в торговом центре маленького сына Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, около десяти вечера воскресенья в полицию поступило сообщение, что в одном из торговых центров на Лобненской улице женщина в районе часа дня оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Наука Физики впервые определили волновую форму электрона Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.

Хоккей Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Футбол Сборная Англии назвала итоговый состав на полуфинал Лиги Наций Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил из итогового состава команды Кирана Триппьера, Харри Уинкса, Натана Редмонда и Джеймса Уорд-Прауса, которые вошли в предварительную заявку.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Общество На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.

Футбол «Челси» прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Видео "Челси" прибыл в Баку, сообщает официальный Твиттер клуба. Команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала".

Происшествия Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Происшествия На Эльбрусе нашли двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга Спасатели нашли двух лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились на Эльбрусе, и спустили их вниз, спортсмены не нуждаются в медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Шоу-бизнес Мария Горбань сняла эротический клип для мужа Актриса устроила съемки под водой. Мария Горбань сейчас с мужем Кириллом Зоткиным и дочерью отдыхают в Крыму.

Общество Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Авто Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей Российский дилер Mazda - ООО "Мазда Мотор Рус" - отзывает в России 1678 автомобилей модели Mazda 3 из-за проблем со стеклоочистителем, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Политика Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.