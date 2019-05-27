Футбол

Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI векаЧемпионат 14:51

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
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Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

ФАН15:23

Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века

Чемпионат14:51

Аршавин - лучший российский футболист XXI века по версии Слуцкого

Sport.ru15:30

Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

RT на русском14:30

Слуцкий назвал лучшего футболиста 21-го века из России

Газета.Ru14:03

Слуцкий назвал лучшего футболиста России XXI века

Sport24.ru13:42

Экс-тренер сборной России назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

Невские Новости14:50
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
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Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола

Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
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Футбол

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу

«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
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ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей

В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
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AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Политика

Парламент Австрии сместил канцлера Себастьяна Курца

Национальный совет Австрии (нижняя пала парламента страны) вынес вотум недоверия кабинету министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 10:36
Политика

Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь в вопросе Косова

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в решении Косовского вопроса на международной арене.
Обновлено в 15:28
Спорт

Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

Обновлено в 15:23
Авто

«КамАЗ» запустил совместный проект с Daimler

Самый дорогой в истории «КамАЗа» проект стартовал сегодня в Набережных Челнах — 200 млн евро вложено в завод по производству кабин для грузовиков последнего поколения.
Обновлено в 12:30
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
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Сергей Астахов второй раз станет отцом

Актер станет отцом во второй раз. Сам актер пока никак не комментирует эту информацию.
Обновлено в 12:51
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Напомним, что ряд СМИ сообщили о том, что сотрудники областной станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую забастовку».
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Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
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Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Хоккей

Наставник сборной Чехии расплакался на пресс-конференции после ЧМ-2019

Наставник чешской команды Милош Ржига высказался о результатах на чемпионате мира по хоккею 2019 года, передает "Советский спорт".
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Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

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Основные характеристики Redmi K20 подтверждены Geekbench

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro официально представят уже фактически через полтора дня, поэтому количество всевозможных утечек с ними просто зашкаливает.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие

Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео

Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
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Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
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Опубликован рейтинг самых бесполезных советов врачей

Эксперты выяснили, какие самые бесполезные советы могут давать врачи, пишет «МедикФорум».
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Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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