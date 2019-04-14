Футбол
Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом»Нева Спорт 09:36
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского могут не состояться
Порошенко разработал многоходовку, чтобы избежать позора, считает Охрименко.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Президент Ирака заявил о применении Саддамом химоружия против курдов
В пресс-службе иракского президента заявили, что «доказательством может являться» массовое захоронение курдов в иракской пустыне.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский отказался от дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, запланированных на 19 апреля.
Обновлено в 01:26
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Общество
Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»
Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Новой Москве
Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о нападении овчарки на двух детей в Новой Москве.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» назвали поджог
Пожар в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе мог быть поджог, сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Охранники «Пятерочки» избили покупателя на юго-востоке Москвы
«Охранники супермаркета «Пятерочка», располагающегося по адресу: Волжский бульвар, д. 40, в результате конфликта жестоко избили покупателя», - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 11:29
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Спорт
Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «сделает всё» для проведения дебатов с участием кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Единоборства
Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра
Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.
Обновлено в 06:27
Спорт
Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона
Обновлено в 05:00
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки «Формулы-1»
Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне.
Обновлено в 03:48
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Футбол
Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет
Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18