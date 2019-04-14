Футбол

Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом»Нева Спорт 09:36

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.
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Главный тренер «Витесса» Слуцкий заявил о желании продлить контракт с клубом

ТАСС09:15

Леонид Слуцкий: «Если „Витесс“ предложит мне долгосрочный контракт, я немедленно соглашусь»

Спорт-Экспресс09:00

Слуцкий: «Хочу оставаться в „Витессе“ до тех пор, пока не добьюсь успеха»

Бомбардир.ру10:18

Слуцкий помечтал о будущем в «Витессе»

News.ru08:34

Слуцкий готов подписать с «Витессом» долгосрочный контракт

Газета.Ru08:25

Слуцкий: «Если мне предложат долгосрочный контракт с „Витессом“, я сразу соглашусь»

Sport24.ru08:13

Леонид Слуцкий: Сразу соглашусь, если «Витесс» предложит долгосрочный контракт

Советский спорт08:41
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Происшествия

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Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
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«Охранники супермаркета «Пятерочка», располагающегося по адресу: Волжский бульвар, д. 40, в результате конфликта жестоко избили покупателя», - рассказал собеседник агентства.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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