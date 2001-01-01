Футбол

Слуцкий хочет остановить «Аякс»Нева Спорт 08:17

Аякс — Витесс
завтра
в 14:45
Чемпионат Нидерландов
Стадион «Амстердам Арена»
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом». Игра состоится в рамках 32-го тура чемпионата Голландии. Слуцкий уверен, что для достижения успеха «Витессу» необходимо сыграть правильно.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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