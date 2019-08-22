Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие поздравили Дзюбу фирменным жестомНева Спорт 09:12
Российский специалист опубликовал видеоролик в своем Instagram. На записи он, а также его помощники Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский, поздравляют Дзюбу при помощи фирменного жеста нападающего.
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