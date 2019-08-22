Футбол

Слуцкий и братья Березуцкие поздравили Дзюбу фирменным жестомНева Спорт 09:12

Российский специалист опубликовал видеоролик в своем Instagram. На записи он, а также его помощники Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский, поздравляют Дзюбу при помощи фирменного жеста нападающего.
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Слуцкий и братья Березуцкие поздравили Дзюбу фирменным жестом

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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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