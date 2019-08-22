Российский специалист опубликовал видеоролик в своем Instagram. На записи он, а также его помощники Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский, поздравляют Дзюбу при помощи фирменного жеста нападающего.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Авто Opel показала первый в мире раллийный электромобиль Мировая премьера первого пародийного автомобиля на электротяге, получившего название Opel Corsa-e Rally, состоится на автосалоне во Франкфурте через несколько недель.

Политика Президент Финляндии по-русски поговорил с Путиным На хорошем русском языке президент Финляндии пожелал президенту России Владимиру Путину добра и заверил, что рад этой новой встрече.

Политика Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Технологии Биржа братьев Уинклвоссов стала доступна в Австралии Криптовалютная биржа Gemini открыла доступ пользователям из Австралии.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИ Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Политика Филарет обвинил Епифания в атеизме «Патриарх» неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата обвинил главу раскольнической «Православной церкви Украины» митрополита Епифания в неверии в Бога.

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.

Политика Зеленский и Джонсон обсудили вопрос о возвращении России в G8 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь высказал свою позицию по вопросу о возобновлении формата G8 - на этот раз в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Над Донецком подняли российский флаг В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Происшествия Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.

Армия и оружие Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства В четверг, 22 августа, президент Ирана Хасан Роухани официально представил новый зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373».

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Космос Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Шоу-бизнес Мария Шукшина показала фотографию мамы из больницы Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, актриса Мария Шукшина опровергла информацию о сердечном приступе, который якобы перенесла ее мать.

Гаджеты Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Политика Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.

Здоровье Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.