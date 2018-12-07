Футбол

Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»
Чемпионат
04:47

Во время встречи «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» (4:1), которая прошла в Роттердаме накануне, 6 декабря, камеры выхватили Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и бурно что-то обсуждали. Видео доступно на странице телеканала «Футбол» в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионат04:47

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Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

Чемпионат04:47

Братья Березуцкие побывали на матче «Фейеноорд» - «Венло» вместе с Леонидом Слуцким

Спорт-Экспресс04:31

Братья Березуцкие в компании Слуцкого сходили на матч чемпионата Нидерландов

Матч ТВ04:02

Братья Березуцкие в компании Слуцкого сходили на матч чемпионата Нидерландов

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Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса»

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Братья Березуцкие вместе со Слуцким побывали на матче «Фейеноорд» – «Венло»

Sports.ru04:16

Братья Березуцкие в компании Слуцкого побывали на матче чемпионата Голландии

Sport24.ru03:25
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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